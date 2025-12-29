Lazio, De Grandis (Sky): "Gli arbitri non temono la Lazio. Su Noslin..."

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la gara tra Udinese e Lazio, dicendo la sua sia sula prestazione di alcuni singoli, sia sul controverso episodio del gol non annullato a Davis. Queste le sue considerazioni: "

"A Inter, Milan e Juventus lo avrebbero annullato. Gli arbitri non hanno 'paura' della Lazio perché non è una società che fa rumore. Rocchi sa benissimo che tantissimi errori stanno arrivando sempre contro la Lazio".

"Noslin attualmente è molto meglio di Castellanos, ha fatto tre tiri in porta e con uno avrebbe anche segnato, deve giocare lui. Isaksen non è il preferito di Sarri perché Cancellieri ha caratteristiche più vicine alle richieste del mister, soprattutto per la sua fisicità".