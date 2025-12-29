Serie A, si gioca l'ultima gara del 2025: il programma
29.12.2025 12:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'ultimo weekend di campionato volge al termine. Vincono le prime quattro, in attesa della Roma che sfiderà il Genoa questa sera nella gara delle 20:45. Vincendo, i giallorossi scavalcherebbero la Juventus che grazie alla vittoria di Pisa è salita al quarto posto a quota 32 punti.
Per la Roma non sarà una partita come tutte le altre, così come non lo sarà per l'allenatore del Grifone. Infatti, i giallorossi incontreranno il loro passato: Daniele De Rossi è pripartito proprio dalla Liguria dopo oltre un anno dall'esonero a Roma.
Entrambe le compagini sono alla ricerca dei tre punti: la Roma vuole continuare a puntare alla qualificazione in Champions League, mentre il Genoa cerca punti fondamentali per la salvezza.
