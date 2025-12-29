Calciomercato Lazio | Clamoroso Leali: ora può finire alla Juventus
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Porte girevoli in Serie A, ma quanti incastri. Tutto sembra il contrario di tutto, non è ben chiaro come si risolverà la questione. Nell'edizione odierna del Messaggero viene infatti riportata una clamorosa indiscrezione: Nicola Leali potrebbe finire alla Juventus per sostituire il partente Mattia Perin, diretto proprio verso Genova.
A rimetterci, in un certo senso, sarebbe la Lazio. L'incastro di mercato prevedeva Christos Mandas tra Genoa e Juventus, a completare il triangolo di portieri con Leali e Perin. L'attuale portiere del Genoa sembrava il prescelto per il ruolo da vice Provedel, con il greco che invece avrebbe cercato fortuna altrove in prestito o a titolo definitivo.
Ora le carte si mischiano nuovamente, la Lazio rischia di rimanere beffata. Il motivo per cui la Juventus starebbe optando per Leali è da imputare a calcoli inerenti alle liste: infatti, il portiere classe '93 è un prodotto del vivaio bianconero e in quanto tale, soprattutto ai giorni d'oggi, può risultare molto utile alla causa.