Lazio, rischio squalifiche dopo l'Udinese? Si aspetta il Giudice Sportivo, ma...
RASSEGNA STAMPA - Le decisioni di Colombo hanno fatto infuriare la Lazio. Non è la prima volta in stagione che un arbitro scatena le polemiche dei giocatori biancocelesti in campo. È già successo in passato, per esempio nel derby con Guendouzi espulso dopo il triplice fischio.
Il rischio è che questo possa verificarsi di nuovo dopo la gara contro l'Udinese, pareggiata nel finale con il tanto discusso gol di Davis. Bisognerà aspettare il referto del Giudice Sportivo alla fine della giornata di campionato, ma secondo quanto riportato da il Messaggero non ci dovrebbero essere strascischi dal punto di vista delle sanzioni.
Si temeva il peggio soprattutto per Cataldi, che a fine partita aveva applaudito l'arbitro Colombo e rischiava una squalifica. Così non dovrebbe essere, salvo sorprese: la beffa sarebbe essere stata evitata.