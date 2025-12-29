Lazio, De Paola: "Gol di Davis? Per me è regolare"
Continua a tenere banco quanto accaduto nel finale di gara di Udine in merito al gol convalidato a Davis che ha portato a una reazione forte della società che prima ha scelto il silenzio stampa e poi ha deciso di inviare una Pec direttamente alle Lega.
Sul tema ecco il pensiero di Paolo De Paola ai microfoni di TMW Radio: "In questi giorni ho letto il disagio dei tifosi della Lazio, che hanno anche parlato di complottismo nei confronti di Lotito poiché scomodo in Lega. Francamente non ci credo. Sul singolo episodio comunque penso che il gol di Davis fosse regolare".
"Il concetto di immediatezza ha senso se l'attaccante segna direttamente con una deviazione di braccio, o se dopo il controllo di mano tira immediatamente. Detto ciò mi lascia perplesso il fatto che ci sia un'interpretazione differente tra i tocchi di mano in occasione di un gol segnato o di un rigore assegnato. Mi chiedo, perché c'è questa differenza? Io la vedo come un'anomalia".
