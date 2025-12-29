Lazio | Pedullà contro Rocchi: "Davis? L'immediatezza è comica!"

Il giornalista Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, si è espresso su quanto accaduto in Udinese - Lazio, in occasione del gol del pareggio di Davis. L'arbitro Colombo ha convalidato la rete nonostante un fallo di mano netto dell'attaccante bianconero.

Di seguito le sue parole: "È stato Rocchi a parlare di un dato oggettivo nel momento in cui il pallone colpisce il braccio, ma la cosa che mi fa impazzire e che mi sembra una comica assoluta è il concetto di immediatezza: se passano 3-4 secondi da quando il pallone ha toccato il braccio, come nel caso di un gol annullato in questo campionato in Pisa - Fiorentina, non è valido; se ne passano 7-8 è come se non ci fosse più una prova".

"Il pallone sarebbe finito a fondo campo o docile tra le braccia di Provedel, invece gli 8-9 secondi cancellano quel fallo e si può andare avanti. A questo punto credo che non ci sarebbero soltanto da riscrivere le regole, ma ci sarebbe da scrivere proprio il buon senso".