Calciomercato Lazio | Perin verso il Genoa. Ora Mandas, la Juve e Leali...
Intrigo di portieri. C'entrano Lazio, Juve e Genoa, invischiate in un triangolo di trattative. La prima sembra sempre più vicina a sbloccarsi, ovvero quella che porterebbe Perin in rossoblù. Come riportato da Matteo Moretto, l'estremo difensore bianconero preme per tornare al Genoa: l'accordo tra il club e il calciatore è totale.
Manca però il via libera da parte della Vecchia Signora: tra le parti balla un milione di euro, l'intenzione della società rossoblù è quella di chiudere l'affare in tempi brevi. Per la porta era stato valutato anche Mandas della Lazio, soprattutto per un possibile scambio con Leali.
Il greco però è stato attenzionato anche dalla Juventus, che può tornare alla carica proprio dopo la partenza di Perin. Vale lo stesso per Leali, finito nel mirino della società bianconera e in attesa di lasciare il Genoa.
Mattia Perin preme per tornare al Genoa.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 29, 2025
Accordo totale tra il club rossoblu e il portiere della Juventus, tra club la distanza si è ridotta ma servono altri passi per la chiusura. Balla circa un milione di euro.
Il Genoa vuole chiudere quanto prima, possibilmente già in… pic.twitter.com/RbNlTEJGiU