Calciomercato Lazio | Perin verso il Genoa. Ora Mandas, la Juve e Leali...
Intrigo di portieri. C'entrano Lazio, Juve e Genoa, invischiate in un triangolo di trattative. La prima sembra sempre più vicina a sbloccarsi, ovvero quella che porterebbe Perin in rossoblù. Come riportato da Matteo Moretto, l'estremo difensore bianconero preme per tornare al Genoa: l'accordo tra il club e il calciatore è totale.

Manca però il via libera da parte della Vecchia Signora: tra le parti balla un milione di euro, l'intenzione della società rossoblù è quella di chiudere l'affare in tempi brevi. Per la porta era stato valutato anche Mandas della Lazio, soprattutto per un possibile scambio con Leali. 

Il greco però è stato attenzionato anche dalla Juventus, che può tornare alla carica proprio dopo la partenza di Perin. Vale lo stesso per Leali, finito nel mirino della società bianconera e in attesa di lasciare il Genoa.

