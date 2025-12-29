Lazio, Bonanni non ha dubbi: "Davis? Errore grave, era fallo di mano"
29.12.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Continua a far discutere il gol convalidato all'Udinese nell'ultima gara contro la Lazio. La rete di Davis ha permesso ai bianconeri di pareggiare proprio nel finale; il tiro dell'attaccante, però, arriva dopo un netto fallo di mano, non ravvisato dall'arbitro Colombo.
Sul tema si è espresso l'ex calciatore Massimo Bonanni, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato il suo pensiero. Di seguito le sue parole.
"È un fallo di mano. Punto. Sarà un caso che tutte le volte che succede qualcosa a discapito della Lazio gli arbitri parlano sempre di decisione corretta. È stato un errore grave che è costato due punti. Ancora una volta ci si trova a discutere di queste situazioni".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.