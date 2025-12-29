Lazio, Bonanni non ha dubbi: "Davis? Errore grave, era fallo di mano"

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GILA DIPENDE DA DRAGUSIN: C'È PURE IL TOTTENHAM La situazione di Gila fa gola a tante squadre. In Italia (Milan e Inter) e non solo seguono con molto interesse il difensore della Lazio, in scadenza di contratto a giugno 2027. Non sembra intenzionato a rinnovare, resta difficile pensare che si arrivi a un accordo con la...