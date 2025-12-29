Calciomercato Lazio | Interesse per Ioannidis, ma non potrebbe giocare: il motivo
La Lazio si prepara a lavorare sul mercato. Dopo il blocco di quest'estate, a gennaio la società potrà operare liberamente e senza vincoli. Nello specifico, in attacco, molto dipenderà da Castellanos: di lui si continua a parlare in ottica Flamengo, che nelle prossime settimane potrebbe presentare un'offerta a Formello.
In caso di cessione del Taty, il club virerà su un nuovo attaccante in accordo con Sarri: uno dei nomi usciti negli ultimi mesi è quello di Fotis Ioannidis, centravanti greco in forza allo Sporting Lisbona. Il suo profilo era già finito nel mirino del club biancoceleste in passato e ora sarebbe tornato di moda. Il problema, però, è che potrebbe essere tesserato con la Lazio, ma non potrebbe giocare partite ufficiali.
Questo perché il classe il classe 2000 solo quest'estate si è trasferito in Portogallo dal Panathinaikos, con cui però è già sceso in campo in questa stagione (preliminari di Champions ed Europa League a luglio e agosto). Secondo quanto scritto nel Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori (capitolo III, articolo 5), "i giocatori possono essere tesserati per un massimo di tre società per stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società".
Avendo disputato gare ufficiali sia con il Panathinaikos che con lo Sporting Lisbona, Ioannidis potrebbe firmare per la Lazio senza però prendere parte alle partite in questa stagione. Eventualmente potrebbe farlo solamente a partire dalla prossima.