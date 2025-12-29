Inter, Zielinski attacca Inzaghi: "Con lui non giocavo mai, ero in terza fila"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Dazn tornando sul suo impiego con Simone Inzaghi in panchina. Con l'ex allenatore della Lazio ha sempre giocato poco; diverso il discorso, invece, con Chivu, dove ha trovato sempre più spazio. Di seguito le sue parole.

"Con Inzaghi ero in seconda fila? Diciamo che ero in terza fila, non venivo schierato mai, neanche nelle seconde linee. Ho sempre avuto fiducia in me stesso, lo sapevo che potevo far vedere le mie qualità. È stato un anno difficile, a parte gli infortuni. A me è mancata continuità".

"Avevo davanti grandi campioni, venivano da un grande campionato e poi il mister aveva i suoi titolarissimi. Quest'anno è cambiato un pochino, Chivu coinvolge più giocatori, fa credere a tanti altri giocatori che possono fare veramente i titolarissimi e questa è una bella cosa. Abbiamo tanti giocatori di qualità e si vede".