Lazio, il messaggio di Trancassini (LCP) a mister Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle scorse ore Sarri è stato operato, l'intervento è riuscito e il club con una nota ha informato tutti sulle sue condizioni. Il tecnico avrà qualche giorno di convalescenza prima di tornare regolarmente in campo per lavorare con la squadra in vista del big match col Napoli, in attesa di rivederlo all'opera il presidente del Lazio Club Parlamento, Paolo Trancassini, gli ha voluto augurare pronta guarigione.

Il messaggio: "Desidero rivolgere, a nome mio e di tutti gli iscritti al Lazio Club Parlamento, i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione al mister Maurizio Sarri, sottoposto nelle scorse ore ad un intervento chirurgico. La forza, la determinazione e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono sono una garanzia per tutti noi: siamo certi che tornerà presto a guidare la squadra con la consueta passione ed energia.

A mister Sarri va l’abbraccio affettuoso di tutta la famiglia del Lazio Club Parlamento, con l’auspicio di rivederlo quanto prima in panchina".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE