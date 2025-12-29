Bucchioni: "La pec della Lazio è un segnale negativo. E Lotito..."
29.12.2025 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle polemiche relative a Udinese - Lazio degli ultimi giorni. Ai microfoni di TMW Radio, infatti, si è espresso sul gol del pareggio nel finale di Davis, considerato regolare nonostante il netto fallo dell'attaccante bianconero.
Di seguito le sue parole: "Sul fallo di mano qual è l'immediatezza? Andrebbe codificato anche questo. Dicano qualcosa in merito, lo quantifichino".
"Ma queste cose della Pec sono segni di negatività, perché sembrano voler essere una forma di pressione verso gli arbitri. Gli errori li fanno tutti, invece qui si pensa che c'entrino i rapporti tra Lotito e Gravina...".
