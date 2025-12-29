Serie A, Lazio - Napoli: chi racconterà il big match su Dazn
29.12.2025 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio inizia il 2026 con un big match, all'Olimpico domenica 4 gennaio arriverà il Napoli. In palio tre punti pesanti per le ambizioni di entrambe: gli azzurri in piena corsa per lo scudetto e i biancocelesti desiderosi di avvicinarsi ancor di più alla zona Europa.
L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 12:30. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Andrea Marinozzi per la telecronaca e Dario Marcolin per il commento tecnico.
