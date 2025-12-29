Impallomeni: "Brava Lazio, presa di posizione giusta contro gli arbitri"
29.12.2025 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
Quanto successo nell'ultima gara contro l'Udinese ha portato la Lazio a scagliarsi contro gli arbitri. Il gol convalidato a Davis, viziato da un evidente fallo di mano, ha scatenato la società biancoceleste che ha inviato una pec alla Lega Serie A.
Sul tema si è espresso il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, che ai microfoni di TMW Radio ha spiegato il suo pensiero. Di seguito le sue parole.
"Condivido la presa di posizione della Lazio. E' un atto doveroso, chiede un chiarimento in maniera rispettosa dopo una serie di episodi che hanno segnato le partite della Lazio. Per me il gol dell'Udinese era da annullare".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.