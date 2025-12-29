Dalla Palma furioso: "Liberate il calcio da Rocchi! Contro la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

“Liberate il calcio italiano da Rocchi. Noi ci limitiamo a Udinese - Lazio, ma avete visto le altre partite? Paleari del Torino da espellere, il rigore ridicolo concesso al Milan, Paz che si libera con una gomitata…una serie di errori che mi farebbero vergognare se fossi in lui”. Lo ha dichiarato, con la giusta dose di indignazione, Alberto Dalla Palma ai microfoni di Radio Laziale.

Proseguendo la sua analisi, Dalla Palma ha poi aggiunto: “A quanto pare è determinato che contro la Lazio si può fare fallo di mano, perché tutti parlando del fallo di mano di Davis ma c’è anche un clamoroso fallo di mano di Kabasele che nemmeno è stato preso in considerazione. Siamo stati cavie perché adesso sappiamo che nove secondi non è immediatezza. Nove secondi son immediati in qualsiasi caso della vita, ma non mi soffermo nemmeno sui secondi. La mano di Davis è determinante, non puoi prendere in considerazione la cosa dei secondi perché fa ridere”.

“Il calcio italiano ha tre strutture: la FIGC, che non va ai mondiali da due edizioni sperando non diventino tre, la Lega rappresentata da Simonelli che fa tutta la pantomima di portare Milan-Como a Perth per poi dire che è saltato tutto 48h dopo, e poi l’AIA. Questo è il calcio italiano. Il designatore ha fallito il suo compito. Non c’è una squadra italiana che quando va allo scatafascio non cambia chi gestisce. Tutte le settimane Rocchi deve arrampicarsi sugli specchi per dire che tutte le decisioni arbitrali sono state perfette, salvo per Di Paolo che segnala il rigore per la Lazio contro il Milan. Quando si cambia allenatore si possono anche cambiare i giocatori col mercato, un nuovo designatore non può cambiare gli arbitri ma è incredibile che due giorni dopo una riunione tra arbitri ci sono due decisioni arbitrali opposte tra loro. Rocchi li manda proprio in confusione”.

