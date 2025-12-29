Orsi: "Ogni volta che la Lazio subisce certi torti ci sono..."

Nel corso del suo intervento a Radio Radio, Nando Orsi è tornato sull'arbitraggio di Udinese - Lazio e in particolare sull'episodio - molto discusso - del gol di Davis che ha salvato i friulani dalla sconfitta. In merito, l'ex portiere, ha detto: "Il problema non è che ci siano stati episodi a sfavore, ma che siano stati episodi così clamorosi".

E poi ancora: "Ogni volta che la Lazio subisce certi torti, ci sono opinioni contrastanti. Non sono mai stato un complottista, non dico che ci sia malafede ma mi faccio qualche domanda. Non si possono dare spiegazioni così articolate quando è evidente che si tratti di un abbaglio”.

