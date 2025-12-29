Di Gennaro sta con la Lazio: "Il gol dell'Udinese andava annullato"
29.12.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca 2025
Il gol dell'Udinese contro la Lazio continua a far discutere. Il pareggio di Davis arrivato nel finale è stato viziato da un netto fallo di mano del centravanti bianconero, considerato regolare dall'arbitro Colombo.
Sull'episodio ha espresso il suo pensiero l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW Radio proprio per commentare quanto accaduto al Bluenergy Stadium.
Di seguito le sue parole: "Il gol dell'Udinese contro la Lazio? C'era qualcosa di non chiaro e andava annullato".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.