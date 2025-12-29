Mendes spiega: "Pedro Neto alla Lazio? Era un grande investimento..."
29.12.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Jorge Mendes è stato eletto nuovamente miglior agente nel mondo ai Globe Soccer Awards 2025. Dopo la premiazione, avvenuta a Dubai, il procuratore ha parlato del calcio portoghese, della Nazionale e di alcuni suoi assistiti.
In particolare si è soffermato sul percorso di Pedro Neto, ora al Chelsea ma in passato anche alla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Pedro Neto ha giocato pochi minuti al Braga, e quando è andato alla Lazio hanno pensato tutti che fosse un grosso investimento dovuto anche ovviamente ad alcuni rapporti".
"Poi, al Wolverhampton, non è stato venduto per una cifra molto importante solo perché era infortunato, ma è arrivato fino al Chelsea dove gioca tutt'ora".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.