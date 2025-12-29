Lazio, il tifo organizzato contro il silenzio stampa: l'intervento - VIDEO

Alcuni esponenti del tifo organizzato, intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, hanno commentato il silenzio stampa della Lazio dopo l'Udinese

Il silenzio stampa e la scarsa tutela della Lazio da parte della società sono alcune delle tematiche affrontate dal tifo organizzato biancoceleste ai microfoni di Radio Laziale. Alcuni esponenti sono intervenuti nel corso della rubrica 'Matchday' per commentare la decisione della Lazio di restare in silenzio nonostante l'ennesimo torto arbitrale subito contro l'Udinese.

SILENZIO STAMPA - "La Lazio va in silenzio stampa, invece di presentarsi davanti alle telecamere con la bava alla bocca. Perché lo fanno? Perché i signori stanno a Cortina. Perché i 'Lotito&friends' stanno a Cortina. Mi dispiace per la squadra, perché ci sta venendo dietro. Siamo noi e loro".

LE PROTESTE - "Ho sentito anche gente che si lamenta perché nessuno di noi va a protestare, ma se l'allenatore va a protestare davanti alle telecamere e dopo due ore è uscito un comunicato che gli dava addosso... ma pure per i giocatori non è facile. Il nervosismo lo ha creato a noi, figurati a chi va in campo e non si sente tutelato".