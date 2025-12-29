Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Primi passi per Samardzic"
La Lazio, stando a quanto riportano gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, si sarebbe mossa per Lazar Samardzic
29.12.2025 17:35 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in entrata. A quattro giorni dall'inizio della sessione intervale di calciomercato la società biancoceleste inizia a guardarsi intorno e a sondare i primi profili. Negli scorsi giorni era emerso quello di Lazar Samardzic, vecchia fiamma della dirigenza quando era ancora un giocatore dell'Udinese.
Il centrocampista serbo potrebbe lasciare l'Atalanta a gennaio per il poco spazio e lo scarso rendimento nell'ultimo anno e mezzo. Secondo quanto viene ripotato da Fabrizio Romano e da Matteo Moretto, la Lazio - così come la Fiorentina - avrebbe chiesto informazioni per un potenziale trasferimento, trovando un'apertura da parte della Dea, disposta ad ascoltare delle offerte per il classe 2002.