Flamengo, Filipe Luis rinnova fino al 2027. E ora Castellanos...
Il Flamengo ha ufficialmente annunciato la firma del rinnovo contrattuale con il tecnico Filipe Luís fino a dicembre 2027, ponendo fine a settimane di trattative e speculazioni che avevano tenuto tutti con il fiato sospeso.
José Boto, direttore esecutivo del club, racconta che l’accordo è stato possibile grazie alla "volontà genuina di entrambe le parti di proseguire il progetto, unita alla disponibilità a trovare un’intesa equilibrata e sostenibile, rispettosa delle ambizioni del tecnico e delle politiche di governance del club stabilite da Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo".
Ora la società rossonera programmerà il mercato insieme all'allenatore: la priorità in attacco è sempre il Taty Castellanos, attaccante della Lazio da tempo nel mirino dell'ex terzino dell'Atletico Madrid.