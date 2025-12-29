Calciomercato Lazio | Proposto anche Piccoli: la risposta da Formello
Inizia a muoversi il mercato della Lazio. A gennaio la società biancoceleste potrà operare liberamente e senza vincoli: niente saldo zero, dopo aver superato anche lo stop totale di quest'estate. In attacco, tutto dipende dal futuro di Castellanos.
Su di lui è forte l'interesse del Flamengo già da qualche mese. Ora la squadra di Filipe Luis è tornata alla carica, considerando l'argentino come l'obiettivo principale per il reparto offensivo. In vista della possibile cessione del Taty, alla Lazio sono stati già proposti due attaccanti.
Come riportato da Alfredo Pedullà, il primo è Lucca del Napoli, che però non convince Sarri; il secondo invece è Piccoli della Fiorentina, che fin qui ha deluso (come tutta la squadra viola). Anche l'ex Cagliari, però, non è stato considerato ideale per il gioco attuale della formazione biancoceleste.