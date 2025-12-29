Calciomercato Lazio | Abbate fa il punto: da Lucca a Casadei

Alberto Abate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato della Lazio a pochi giorni dalla sessione invernale

Il 2 gennaio aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato. Per fare il punto in casa Lazio è intervenuto, ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate.

"Alcuni nomi che ritornano potevano essere giusti l'anno scorso, ma sbagliati adesso. A Sarri non piace Casadei, e nemmeno Lucca, che è l'antitesi dell'attaccante che potrebbe piacere a Sarri, non esiste. L'unico modo per convincere le squadre a darti determinati giocatori è il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Europa, cosa che poi rischia di essere controproducente per il costo del lavoro allargato".

CENTROCAMPO - "Per la mezzala Sarri aveva parlato con Loftus-Cheek, ma bisogna andare a parlare col Milan. Allegri se ne priverebbe volentieri, ma Tare non vuole cederlo. Bisogna capire in che modo si potrà conciliare la volontà di Sarri con le possibilità della Lazio. Samardzic ad esempio potrebbe essere una buona via di mezzo tra il Loftus-Cheek che vuole Sarri e il Brescianini che vorrebbe la Lazio. Ci sono diversi giocatori monitorati all'estero, tipo Watson in Scozia, il problema è che Sarri ha espresso il bisogno urgente di giocatori pronti per cui non hai bisogno di 6-7 mesi di preparazione al campionato".

CESSIONI - "Dipendono sempre dal compromesso tra allenatore e società. Se deve arrivare Brescianini puoi pure non cedere nessuno trovando la formula giusta, per i giocatori che chiede Sarri invece qualche cessione la devi fare. Si sta complicando anche la cessione di Mandas. Ora la Juventus vorrebbe prendere Leali, che era già preventivato in uno scambio con Mandas, perché è un prodotto giovanile bianconero. A quel punto per Mandas rimangono le strade di Torino e Panathinaikos. Il problema però è che gli altri nomi indicati per fare da vice-Provedel costano, e c'è il serio rischio che Mandas possa rimanere a fare il secondo di Provedel".