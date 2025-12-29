Sassuolo, arriva il giovane Panariello: è il nipote di Immobile
29.12.2025 21:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Sassuolo acquista un giovane attaccante di prospettiva. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, i neroverdi hanno acquistato dall'Afragolese Raffaele Panariello, centravanti classe 2008.
Panariello si è messo in mostra con la sua squadra campana, ma si distingue anche per via del legame familiare con una leggenda nel suo ruolo: il giovane attaccante è infatti il nipote di Ciro Immobile, ex bomber della Lazio e oggi al Bologna.
Tra l'altro, Immobile ha affrontato proprio ieri il Sassuolo di Grosso. I due giocano nello stesso ruolo e chissà che il legame di sangue non possa aiutare Panariello. Per quanto riguarda ipotetici paragoni, al momento è inutile anche solo pensare di farne.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.