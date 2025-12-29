Lazio - Napoli, previsti oltre 45mila spettatori: il dato sui tagliandi venduti
RASSEGNA STAMPA - Il pari con l'Udinese è ormai in archivio, nonostante le polemiche. La Lazio ora è concentrata sulla prossima sfida, nella diciottesima giornata di Serie A ospiterà il Napoli all'Olimpico. L'appuntamento è in programma per domenica 4 gennaio, alle 12:30 il fischio d'inizio del big match che in palio mette tre punti pesantissimi per gli obiettivi di entrambi.
I biancocelesti, anche stvolta, potranno contare sul pieno supporto dei propri tifosi. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, a oggi sono stati venduti già 7 mila biglietti. Complessivamente, per la sfida contro i Campioni d'Italia sono previsti oltre 45mila spettatori con limitazioni per i sostenitori residenti nella regione Campania.
