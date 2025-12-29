Lazio, Sarri si opera: dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico
RASSEGNA STAMPA - Il 2025 dell'allenatore della Lazio non si conclude nel migliore dei modi, ma non solo per i risultati ottenuti dai biancocelesti nelle ultime gare. C'è un altro aspetto che però, almeno, era programmato.
Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di oggi il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si sottoporrà a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di gioco per un paio di giorni, con la Lazio che sarà affidata al suo vice Ianni.
L'intervento è programmato da tempo, ma gli consentirà di tornare in panchina per la sfida contro il Napoli del 4 gennaio, la prima del 2026. Infatti, il tecnico giura che riuscirà ad essere presente nel breve ritiro obbligatorio di sabato prima della sfida con gli uomini di Conte.