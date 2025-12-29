Calciomercato Lazio | Sirene dalla Premier per Castellanos: c'è l'interesse
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Aumentano le pretendenti per Valentin Castellanos. Il centravanti argentino vuole andare via, la società non è certa di volerlo cedere prima dell'estate, ma un'offerta da 25 milioni di euro cambierebbe le carte in tavola e aprirebbe a riflessioni più profonde.
Il Flamengo resta interessato, ma al momento in cima alle priorità del club c'è il rinnovo del tecnico Filipe Luis. Nel frattempo, si è fatta avanti una (nuova) vecchia pretendente per il Taty. Se il West Ham è sempre rimasto vigile sull'argentino, ad essersi aggiunto all'improvviso alla lista delle pretendenti è il Leeds.
I Peacocks avevano messo nel mirino l'attaccante argentino già nel 2022 e adesso, secondo quanto riportato dal Messaggero, sono tornati a sondare il terreno. Chissà che presto non busseranno alla porta di Formello.