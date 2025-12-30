Roma - Genoa, De Rossi: "Rigore? Roba da matti! Di Bello? Non voglio..."

Il tecnico del Genoa non ha preso bene il mancato rigore non assegnato da Di Bello e non ha risparmiato frecciatine più o meno velenose...

Daniele De Rossi ha vissuto una serata amarcord tornando all'Olimpico per la prima volta da avversario contro la Roma. Il match non è andato come sperava il tecnico del Genoa che però ha avuto modo di arrabbiarsi alla fine primo tempo per la mancata concessione di un calcio di rigore solare per il colpo che Svilar ha rifilato in pieno volto a Ostigaard. Un episodio su cui l'arbitro Di Bello e il Var Prontera hanno preferito non intervenire dopo un check.

L'allenatore del Genoa si è a lungo lamentato e a inizio ripresa, prima che cominciasse il secondo tempo, ha detto all'arbitro intercettato dalle telecamere a bordocampo: "Roba da matti... poi fischiate step on foot". L'x centrocampista ha poi parlato in conferenza stampa a

"Non dico la spiegazione dell'arbitro perché non farebbe una bella figura. C'era qualcuno che doveva guardarla dal monitor, per me non c'erano altre valutazioni. Non abbiamo perso per quell'episodio, ma quello che non va bene sono le spiegazioni che ci danno. Il VAR, se diventa uno strumento per dire che non si sbaglia mai, perde credibilità: un cazzotto è un cazzotto, al di là se la mano è aperta o chiusa. Sono supercazzole. Sembra che abbiano sempre ragione loro, basta pensare all'episodio della Lazio che è stato spiegato in maniera diversa da quanto visto in altri episodi. Gli episodi vanno visti per quello che sono".