Roma - Genoa, manca un rigore agli ospiti! Svilar e Di Bello... - FOTO

La Roma passeggia in casa contro il Genoa e chiude il 2025 con un successo per 3-1 blindato dai tre gol arrivati nella prima mezz'ora di gioco. A fare discutere, però, è un episodio allo scadere del primo tempo avvenuto in area giallorossa. Su una punizione Svilar esce e manca il pallone colpendo in pieno Ostigaard al volto. Il contatto è talmente netto ed evidente che sul check del Var ci si aspettava che l'arbitro Di Bello assegnasse il calcio di rigore, ma si è deciso di far continuare il tutto.

Un episodio abbastanza evidente ma che è un'abitudine già accaduta alla Roma. La scorsa stagione, infatti, c'è stato lo stesso episodio con Svilar che colpì sempre in pieno volto Pohjanpalo. L'episodio stavolta è sfuggito all'arbitro Di Bello che evidentemente all'Olimpico non è fortunato. Indimenticabile quel Lazio Milan del marzo 2024 con i biancocelesti che chiusero in 8 e con un rigore per un'uscita a valanga di Maignan su Castellanos che non venne punita da arbitro e Var.

Una situazione diversa ma che riguarda sempre un portiere. Sia Di Bello che il Var Prontera, però, hanno considerato l'episodio come azione di gioco e c'è grande attesa per l'Open Var di questa settimana in cui si parlerà anche del fallo di mano nell'azione del gol di Davis e cosa ha spinto Colombo ad assegnarlo.