Monza-Roma| Ghisolfi chiede il rigore e l'intervento del Var, ma con il Venezia...

La Roma pareggia sul campo del Monza per 1-1 con Dany Mota che ha risposto a Dovbyk. La partita, però, è andata in secondo piano perché tutti si stanno concentrando sul presunto mancato rigore concesso per un pestone su Baldanzi. Attenzione mediatica e moviola con la lente di ingrandimento per vedere il contatto e lo step on foot. Ghisolfi, direttore sportivo del club, si è presentato ai microfoni di Sky lamentandosi per l'episodio e il mancato intervento del Var. "Non sono solito venire a parlare dell'arbitraggio ma quello che è successo oggi è inaccettabile, credo che tutti abbiano visto che era un rigore chiaro. L'arbitro era a una certa distanza ma perché il Var non interviene? Esigo rispetto per tutti, i calciatori, il mister e i nostri tifosi, c'è molta frustrazione negli spogliatoi per quello che è successo. Spiegazioni? Per il momento no ma appena possibile chiederemo come mai abbia preso una decisione del genere che non comprendiamo".

Lamentele anche comprensibili visti i tanti penalty assegnati in questa stagione, ma che stride un po' con quanto accaduto solo una settimana fa. All'Olimpico sette giorni fa i giallorossi hanno battuto il Venezia in rimonta e l'attenzione è stata tutta sulla storia di Pisilli. Sorprende invece che non si sia parlato, o comunque in minima parte, del penalty non concesso ai lagunari in apertura di match con Svilar che in uscita non ha colpito il pallone, ma in pieno il viso di Pohjanpalo. Check in sala Var e nessun rigore e l'episodio, nonostante fosse visibile perfino a occhio nudo, non ha fatto scalpore quanto quello di Baldanzi all'U-Power Stadium.