Lazio, Cataldi incontra Benzema in vacanza: sui social spunta lo scatto - FOTO

Dopo aver concluso la sua esperienza in prestito alla Fiorentina, Danilo Cataldi è pronto a fare ritorno alla Lazio. Nel corso del ritiro di Formello, il centrocampista verrà visionato da Sarri, che deciderà se tenerlo con sé in rosa o se escluderlo dai suoi piani futuri. In attesa di riunirsi ai suoi compagni, però, Danilo si sta godendo le vacanze, durante le quali si è casualmente imbattuto in Karim Benzema. Cataldi ha approfittato di questo incontro per scattare una foto con l'ex stella del Real Madrid, poi condivisa in una storia su Instagram.

