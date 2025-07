Calciomercato Lazio | Quante squadre su Floriani Mussolini: la situazione

RASSEGNA STAMPA - L'ufficialità del controriscatto di Floriani Mussolini è ormai solo una formalità. Il terzino tornerà a Roma, in attesa di conoscere il suo futuro. Il classe 2003 ha alle spalle due stagioni importanti: prima in Serie C con il Pescara, poi in Serie B con la Juve Stabia, dove è stato protagonista fino ai playoff. Le offerte non mancano e il suo valore di mercato, come spiega il Corriere dello Sport, è oggi superiore a quello di Lazzari o Hysaj.

Le pretendenti non mancano. In prima fila c’è la famiglia Pozzo: il Watford (Championship) si è già mosso, e anche l’Udinese – con la stessa proprietà – è molto interessata. Un altro club ha già contattato i suoi agenti, e l’obiettivo è chiudere tutto entro metà luglio, così da consentirgli di aggregarsi subito alla nuova squadra. A meno che Sarri non decida di bloccarlo in extremis, compatibilmente con il sovraffollamento in rosa e le esigenze di bilancio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.