Il rinnovo di Vecino salva la Lazio: Sarri può lavorare con sei centrocampisti

RASSEGNA STAMPA - Considerando il blocco del mercato e l’impossibilità di tesserare nuovi giocatori, compresi gli svincolati, il rinnovo di Matias Vecino si è rivelato una vera ancora di salvezza per la Lazio. Un colpo inaspettato, maturato a metà giugno e ufficializzato il 19, proprio mentre infuriava il caos generato dalla Covisoc, che aveva imposto il blocco ai movimenti in entrata. Il rinnovo ha anche spiegato perché, dopo che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi (complice il cambio in panchina), si è parlato subito di una sua conferma, nonostante la presenza in rosa di Rovella e Belahyane, entrambi registi.

Così, a Formello, Sarri potrà lavorare con sei centrocampisti veri: Guendouzi, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi e Vecino. A questi si aggiunge anche Basic, in scadenza nel 2026, al momento tra gli esuberi ma comunque convocato per precauzione, vista l’incertezza sulle cessioni Vecino e Cataldi sono due profili affidabili, ma resta il fatto che la Lazio ha dovuto rinviare ogni progetto di ringiovanimento del reparto.

L’uruguaiano è un jolly: può giocare da mezzala, da trequartista e persino da regista, come già fatto per necessità due stagioni fa. Sarri potrà gestirlo insieme a Dele-Bashiru sulla sinistra, mentre Belahyane e Rovella si alterneranno in cabina di regia. Cataldi, invece, sarà l’alternativa a Guendouzi ma può anche agire da incursore, grazie al suo tiro e alla capacità di servire assist.