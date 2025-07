Lazio Primavera, niente acquisti e problema rinnovi: le situazioni in ballo

RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato ha creato un bel danno non solo alla Lazio di Sarri. Anche la Primavera, infatti, ne sta risentendo e ne risentirà in futuro. A riportare la situazione è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: la squadra di Punzi, infatti, oltre a non poter beneficiare di nuovi acquisti, dovrà anche risolvere alcune questioni legate ai rinnovi di contratto.

Lo sforamento del parametro del costo del lavoro allargato, infatti, è stato uno dei motivi per cui la Covisoc ha imposto il fermo. Non è ancora chiaro, quindi, se nei prossimi giorni sarà possibile offrire il rinnovo a Petta e Zazza, baby difensori in scadenza nel 2025 (già superata), e agli altri in scadenza nel 2026. Per quest'ultimi, comunque, la società conta di chiudere tutti gli accordi nel corso della stagione.

