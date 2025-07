Lazio, Agostinelli: "Ecco cosa chiederei a Lotito e Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha detto la sua immaginando come sarà la nuova Lazio di Sarri e come, il tecnico, proverà a tirare fuori il massimo da una rosa che, visto il blocco di mercato, rimarrà quasi la stessa dello scorso anno.

"L’idea di partenza è che Sarri possa giocare con un centrocampo a tre. In questo momento in rosa ci sono tre vertici bassi come Rovella, Belahyane e Cataldi, mentre ci sono solo tre interni. Chi sicuramente, secondo me, non ha le caratteristiche per diventare un’alternativa a Guendouzi, Vecino e Dele-Bashiru sono Rovella e Belahyane. Anche Cataldi non ha le caratteristiche ideali, ma rispetto agli altri due, in virtù delle sue origini tattiche, potrebbe essere utilizzato come mezzala con miglior attitudine all’inserimento".

"Che domanda farei a Lotito e Sarri nella conferenza stampa del prossimo 10 luglio? Chiederei ad entrambi quale sarà l’obiettivo della Lazio nella prossima stagione. Sarri, prima di sapere che la società non avrebbe potuto far mercato, si espresse parlando d’Europa in modo generico. Ora non so cosa risponderebbe".

