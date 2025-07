Calciomercato Lazio | Milani all’Avellino, il commento di Parisi: “Può alzare il livello”

Alessandro Milani è un nuovo giocatore dell’Avellino. Manca solo l’ufficialità, ma la società campana si è accordata con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ai microfoni di Tuttoavellino.it, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha commentato l’affare. Queste le sue parole: "Milani? Sicuramente posso consigliargli di non mollare, sappiamo che Avellino è una piazza ambiziosa, in Serie B ancora di più. Ho visto la festa Promozione e mi sono venuti i brividi. Ho seguito tutti i festeggiamenti, ho visto tutte le dirette. Credo che l'Avellino farà una grandissima squadra, bisogna alzare il livello e credo che Milani possa essere un ragazzo che possa alzare il livello. Ambientarsi un una piazza del genere deve essere una motivazione in più, bisogna essere sempre determinati, andare a 3000 all'ora. Avellino non è come le altre piazze e fare bene all'Avellino ti può davvero lanciare nel grande calcio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.