Lazio, il fratello di Dele-Bashiru può sbarcare in Serie A: lo vuole il Parma

I fratelli Dele-Bashiru entrambi in Serie A. È una possibilità lanciata dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da SkySports, infatti, Tom Dele-Bashiru, il fratello del centrocampista della Lazio Fisayo, sarebbe finito nel mirino del Parma. Il 25enne gioca nel Watford ed è un punto fermo del club, che non vorrebbe privarsene in estate. Ma il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non è ancora arrivato il rinnovo. Al momento, comunque, non sembrano essere arrivate offerte ufficiale da parte dei ducali.

