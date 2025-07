Calciomercato Lazio | Romagnoli, il retroscena tra Qatar e Arabia: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il blocco del mercato ha cambiato tutto. I discorsi fatti fino a poche settimane fa non hanno più valore: la Lazio è bloccata, non può tesserare nuovi giocatori e né concedere adeguamenti di contratto. Chi aspettava da tempo il rinnovo era Romagnoli. Dal 2023 è in attesa che Lotito mantenga le promesse fatte al suo arrivo.

Di recente c'erano anche stati nuovi contatti, il presidente aveva preso l'impegno di parlare con il difensore durante il ritiro a Formello. La situazione complicata in cui versa la società, però, non consente margini di manovra in questo senso. E nell'ultimo periodo Romagnoli aveva ricevuto sondaggi dall'Arabia, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Ma non solo: come scrive Il Messaggero, infatti, su di lui c'era anche l'interesse di alcune squadre del Qatar che erano intenzionate a ricoprirlo d'oro con una maxi-offerta. Il ritorno di Sarri, però, l'ha blindato: il tecnico in difesa vuole ripartire da lui e Gila, tanto che prima di venire a conoscenza del blocco della Lazio aveva provato a fare da intermediario sul rinnovo.

Pubblicato il 2/7