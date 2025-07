WOMEN | Durante si presenta: "Orgogliosa di essere alla Lazio, mi auguro che..."

Francesca Durante è il primo rinforzo arrivato in questa finestra estiva di mercato. Dopo l'annuncio, la classe '97 si è presentata ai microfoni ufficiali del club raccontando cosa l'ha convinta del progetto Lazio e le sue aspettative sulla stagione che verrà. Le sue parole: " Sicuramente la Lazio si è mostrata una società vincente con un progetto serio e lungimirante, avere la possibilità di giocare per una società del genere per me è motivo di grande orgoglio. È una sfida che mi affascina e appena ho avuto questa occasione non ci ho pensato su due volte”.

“Se prima di arrivare ho parlato con le compagne di Nazionale (Simonetti, Goldoni, Oliviero e Piemonte)? Si e tutte mi hanno dato feedback positivi su società, allenatore e tutto quello che gira intorno alla Lazio e non hanno fatto altro che confermare quella che era la mia idea”.

“La Lazio è una tappa importante per la mia carriera, spero di poter crescere e di poter dare il mio contributo. Penso che sia il posto giusto per ritrovare continuità e serenità, per migliorare perché so che posso crescere ancora tantissimo. Penso che per quanto la Lazio ha fatto vedere l’anno passato, quest’anno possiamo alzare l’asticella e toglierci grandi soddisfazioni”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE