Calciomercato Lazio | Calhanoglu, non c'è solo il Galatasaray. Lo rivuole Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Calhanoglu vuole il Galatasaray, il Galatasaray vuole Calhanoglu. Il quadro è chiaro, a parole. Nei fatti molto meno. Manca un piccolissimo dettaglio per ratificare il passaggio del centrocampista: l'intesa economica con l'Inter. Marotta, infatti, chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Gala, però, non ha intenzione di accontentarlo.

È in questo scenario che spunta... Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Milliyet, infatti, l'Al-Hilal sarebbe pronto a offrire un triennale da 20 milioni di euro a stagione al calciatore e un futuro incarico nello staff del suo ex tecnico. Al momento, però, non arrivano conferme su questa proposta. Nelle prossime settimane, comunque, Calhanoglu avrà un colloquio con il presidente Marotta: da lì si capirà quale direzione prenderà il suo futuro.

In caso di cessione del classe '94, la società nerazzurra si fionderebbe sul mercato per trovare un sostituto. In lista, oltre a Ederson e Stiller, c'è sempre Rovella della Lazio. Per lasciarlo però il presidente Lotito chiede il pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.