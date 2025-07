Calciomercato Lazio | Valente resterà in Olanda: ha firmato per il Feyenoord

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo le ultime dichiarazioni, Luciano Valente ha fatto la sua scelta e nelle scorse ha firmato il suo nuovo contratto con il Feyenoord. L'ormai ex centrocampista del Groningen, di dichiarata fede laziale e che sognava l'approdo in biancoceleste, si aggiungerà all'organico di Robin Van Persie in vista della prossima stagione, rimandando così la realizzazione del suo sogno, mentre continua a percorrere una carriera che fino a ora ha tolto molte soddisfazioni al classe 2003, pronto per il salto di qualità in Olanda e in Europa.

