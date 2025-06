Calciomercato Lazio | Renzetti andrà in prestito: un club è forte su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio potrà lavorare solo sul mercato in uscita in vista di quest'estate. La società biancoceleste, con il mercato in entrata bloccato dalla Covisoc, si è posta l'obiettivo di scremare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, lasciando partire gli esuberi e quei giovani, emersi dal settore giovanile, sui quali vede grandi prospettive di crescita. Tra quest'ultimi rientra anche il nome di Davide Renzetti, portiere classe 2005 della Primavera che si è messo in grande mostra nelle ultime stagioni.

IL PONTEDERA SU RENZETTI - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, le sue prestazioni non sono passate inosservate, ma hanno attirato l'attenzioni di alcuni club di Serie B e di Serie C. Uno in particolar modo si sarebbe mosso in maniera concreta per assicurarsi le prestazioni del portiere: il Pontedera. Il club toscano avrebbe avanzato i primi contatti con Lazio e calciatore per il prestito nella speranza di assicurarsi le sue prestazioni in vista del prossimo anno.

Non è da escludere che nell'accordo venga inserita anche l'opzione di riscatto e di controriscatto, spesso applicata di recente dai biancocelesti. Dal canto suo, Renzetti ha espresso la propria preferenza, dando priorità alle offerte provenienti dalla Serie C - tra le quali proprio il Pontedera -, piuttosto che dalla Serie B, con l'obiettivo di poter giocare con maggiore continuità e non fermare i propri margini di crescita. Una scelta mautra per un giovane che, nella sua esperienza nel settore giovanile, si è messo in mostro per le sue enormi qualità.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.