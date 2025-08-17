Lazio, l'attacco preoccupa: Castellanos e Dia ancora a secco

RASSEGNA STAMPA - Ancora evanescenti. Nell'ultima amichevole contro l'Atromitos, Dia e Castellanos hanno mancato ancora una volta la via del gol, chiudendo il loro precampionato senza nemmeno una rete segnata in due. A risolvere la sfida sono state le reti di Noslin e Pedro, che non bastate, però, a nascondere le evidenti lacune presenti nel reparto offensivo della Lazio.

Se da una parte la solidità difensiva è ormai una caratteristica consolidata, dall'altra l'attacco continua a non convincere, sia dal punto di vista collettivo, sia nei singoli. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i centravanti presenti in rosa sono rimasti a secco in tutti i test estivi disputati, stabilendo un record negativo con pochi precedenti. L'unica notizia positiva lì davanti è il gol siglato da Noslin, che ha lanciato segnali positivi da non sottovalutare. Ad una settimana dall'inizio del campionato, Sarri sa che dovrà mettere mano sull'attacco, l'unico reparto veramente in difficoltà.

