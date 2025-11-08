Lazio, Sarri ha ancora un problema da risolvere: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha trovato la quadra e ora sembra essere un'altra squadra rispetto a quella di inizio anno. Infatti, i biancocelesti erano partiti decisamente con il piede sbagliato, collezionando ben 3 sconfitte nelle prime 4 giornate.
Ora la musica è diversa e i tifosi iniziano a vedere un barlume di speranza in tutto il caos che circonda il mondo Lazio da mesi a questa parte. Se inizialmente il problema principale sembrava essere la difesa a causa delle troppe sconfitte, adesso è senza dubbio il punto di forza.
Come riporta Il Corriere della Sera, ora Sarri deve risolvere il problema opposto. L'attacco biancoceleste fa fatica, la punta centrale segna troppo poco. Dia ha firmato solo una rete col Verona ad agosto, è a secco da troppo tempo. Il senegalese sembra il giocatore più in difficoltà dello scacchiere biancoceleste, ma se Sarri riuscirà a risolvere anche questo problema allora i tifosi potranno davvero guardare avanti con un po' di fiducia in più.