WOMEN | Grassadonia: "Col Napoli dobbiamo giocare da Lazio". E sulla classifica...

Domenica 9 novembre, alle 15, la Lazio Women ospiterà il Napoli al Fersini. Gara delicata per le biancocelesti, reduci da due ko consecutivi con Juve e Milan che le hanno fatto perdere un po' di terreno in classifica. A due giorni dal match, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato il mister delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia: "Ci sono sconfitte e sconfitte, quella con la Juve è stata immeritata ma l’abbiamo accettata. Quella col Milan è una sconfitta, dopo quel primo tempo, che ci sta veramente tutta. Abbiamo avuto un calo di tensione enorme e abbiamo pagato giustamente anche se abbiamo avuto la palla del pareggio col rigore ma sarebbe cambiato poco dal punto di vista della prestazione e delle critiche che ci siamo fatti a fine partita e a inizio della nuova settimana”.

“Come sta la squadra? Abbiamo passato una settimana in cui abbiamo analizzato con attenzione la sconfitta di Milano, soprattutto in assoluto il primo tempo. Sappiamo che abbiamo sbagliato completamente approccio, gara e atteggiamento. Poi si è lavorato bene. Domenica affrontiamo una squadra che non è una sorpresa se è lassù, ha cambiato tanto, ha grande intensità e pressione. È una squadra organizzata, ci ha messo in difficoltà nella Women’s Cup e quindi dobbiamo essere la Lazio di sempre. Non possiamo ripetere prestazioni come il primo tempo di Milano”.

“Che gara ci aspettiamo? Quella partita ci ha insegnato che dobbiamo giocare da Lazio sempre, non possiamo avere cali di tensione al di là delle assenze e delle situazioni che ci portiamo dietro assolutamente e che certamente non ci fanno sorridere. Ma chi scenderà in campo e si allena con la Lazio deve avere una presa di posizione diversa rispetto a quella di domenica. Dobbiamo fare la Lazio indipendentemente da chi affrontiamo. Al di là del discorso tecnico e tattico ci vuole l’atteggiamento, quello nervoso di una squadra determinata e cattiva che sappia interpretare bene le due fasi”.

“Scatto di personalità? Assolutamente, è una classifica corta che se dovessi fare tre punti ti ritrovi su. Il Napoli ha un punto in più di noi, ha continuità e quindi ci aspetta una partita veramente difficile ma sono convinto che se la mia squadra entra in campo con l’atteggiamento giusto e la giusta determinazione darà del filo da torcere a tutti”.

