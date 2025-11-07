Rincon ricorda Mihajlovic: “Ci manca tanto, per lui avrei fatto di tutto”
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il derby di Torino. Per l’occasione ai taccuini dI Tuttosport ha parlato Tomas Rincon, doppio ex della partita. In particolare ha ricordato il suo passaggio in granata, lasciando la Juventus, avvenuto grazie a Sinisa Mihajlovic.
Di seguito le sue parole riguardo l’ex allenatore e giocatore della Lazio: “È stato decisivo nella mia vita: la sua telefonata per convincermi a firmare per il Toro è stata unica, per lui ho mollato tre anni di contratto alla Juve".
"Avevo bisogno di Sinisa, di uno che mi volesse così, di un uomo carismatico come lui: per un allenatore del genere un giocatore farebbe di tutto. Ci manca tanto. Chi avrebbe lasciato la Juve per il Toro in quel periodo? Solo uno come Miha avrebbe potuto convincermi”.