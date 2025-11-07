Fiorentina, ora è anche ufficiale: Vanoli è il nuovo allenatore. I dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Adesso è ufficiale: Paolo Vanoli è il nuovo tecnico della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola attraverso il seguente comunicato: "Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".

Vanoli da questa mattina si trova al Viola Park, dove ha firmato il contratto che lo legherà al club fino a giugno e inizierà a dirigere il primo allenamento già questo pomeriggio, in vista della delicatissima trasferta di domenica al Ferraris contro il Genoa. Il contratto, sostanzialmente già concordato in tutti i suoi punti, tra Vanoli e la Fiorentina avrà scadenza a fine stagione - 30 giugno 2026 - ma con un’opzione per un ulteriore anno di accordo.