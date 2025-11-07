NEWS | De Niro conquista Roma: all'attore la Lupa Capitolina
07.11.2025 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il gigante del cinema Robert De Niro ha fatto tappa a Roma per ricevere la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della Capitale. A consegnargliela, in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che lo ha ringraziato per il legame profondo che lo unisce alla capitale. "Ringrazio il sindaco e la città di Roma per questa incredibile onorificenza. Roma è più di una città..." <<< ROBERT DE NIRO >>>