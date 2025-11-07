FORMELLO - Lazio, la ripartenza: Romagnoli in bilico, Sarri sfida l'Inter
FORMELLO - La ripartenza per l'ultima partita prima della sosta. Sarri prepara la trasferta di San Siro, il dubbio più grande riguarda Romagnoli, uscito affaticato dalla partita con il Cagliari. Sostituito all'intervallo da Provstgaard, ora si gioca con il danese il posto in coppia con Gila. Dipenderà dalle condizioni del centrale, controllato strumentalmente ieri pomeriggio. Gli esami non hanno evidenziato una lesione, si calcolano i rischi del suo impiego contro l'Inter, nei prossimi giorni effettuerà un provino in campo per capire i margini di una presenza a Milano. Il resto della formazione sembra deciso.
L'altro interrogativo, al massimo, riguarda l'altro terzino rispetto a Marusic: Lazzari al momento è in pole su Pellegrini. A centrocampo verrà riproposto il terzetto con Guendouzi e Basic ai lati di Cataldi. Vecino rincorre, dovrebbe trovare spazio nuovamente in corsa. Davanti ora intoccabili Isaksen e Zaccagni, sono i due che hanno deciso la gara all'Olimpico con il Cagliari.
Al centro prova a resistere Dia, sicuramente quello più spento anche lunedì sera. Le alternative sono Pedro e Noslin, Sarri comunque dovrebbe confermare il senegalese in attesa del ritorno di Castellanos. Il Taty è ancora ai box, oltre a lui sono out Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gigot (gli ultimi due pure fuori lista).
