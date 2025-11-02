FORMELLO - Lazio, Vecino spera. Un cambio in difesa per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La prima seduta anti-Cagliari. Oggi pomeriggio e la rifinitura di domani pomeriggio, Sarri ha due allenamenti per preparare il monday night all’Olimpico. Nessuna novità dall’infermeria: non recupererà nessuno dei calciatori ai box, nemmeno Tavares, che al massimo tenterà il rientro per il big match con l’Inter. Più probabile comunque il ritorno dopo la sosta, non si possono rischiare ricadute. Sono ancora fuori Rovella, Castellanos, Cancellieri, più i due fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.

Gila è stato sostituito nel secondo tempo di Pisa a causa di problemi intestinali, non sembrano esserci dubbi sul suo utilizzo in coppia con Romagnoli. Il cambio ci sarà sulle fasce difensive: Lazzari in netto vantaggio su Pellegrini, giovedì uscito dolorante al ginocchio. L’ex Spal a destra, quindi, con Marusic traslocato a sinistra come già successo contro la Juventus.

A centrocampo si valuta una possibile rotazione con Vecino dall’inizio al posto di Basic. L’ultima sgambata permetterà a Sarri di tirare le somme. Anche per la maglia da centravanti: Dia resta in vantaggio, le altre opzioni sono Pedro (che non ha brillato nel secondo tempo col Pisa) e Noslin (opzione valida anche come ala destra).